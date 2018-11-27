Стадион «Динамо» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

27 Нояб. 16:15 2018-11-27T16:15:23+03:00

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В Москве завершилась реконструкция легендарного стадиона «Динамо». Здание станет спортивным комплексом, где будут проводить соревнования мирового уровня. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

- Разрешение на ввод в эксплуатацию обновленного стадиона «Динамо» было получено 26 ноября, - сказал Сергей Левкин. - Теперь он будет называться «ВТБ Арена - Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» и объединит под одной крышей сразу два спортивных сооружения. Речь идет о футбольном стадионе, который сможет вместить более 26,3 тысячи зрителей, и малой спортивной арене, вместимость которой в зависимости от спортивных или концертных мероприятий будет варьироваться от 11,4 до 14 тысяч человек. Их общая площадь составила более 200 тысяч квадратных метров.

По словам руководителя Департамента, на малой спортивной арене «Динамо» можно проводить хоккейные и баскетбольные матчи, а также концерты и другие массовые мероприятия. «Реконструкция стадиона обошлась инвестору «Управляющая компания «Динамо» в 9 миллиардов рублей», - пояснил Сергей Левкин.

Напомним, решение о реконструкции центрального стадиона «Динамо» было принято в 2007 году. Фактически строительство началось в марте 2014 года и закончилось в сентябре 2018 года.

«Стадион «Динамо» - объект культурного наследия регионального значения, и строители сохранили композицию и архитектурно-художественное оформление фасадов Большой спортивной арены стадиона в редакции 1928 года и 1936 года», - подчеркнул Сергей Левкин.

В планах - создание спортивного парка «Динамо» площадью 8 гектаров. Здесь появятся здания Академии спорта «Динамо» и новый городской квартал, строительство которого уже началось, а также тематический парк со спортивными площадками и досуговыми зонами.

«Академия спорта «Динамо» будет современным спортивно-тренировочным комплексом общей площадью 62,8 тысяч квадратных метров, включающим две хоккейные площадки, гимнастический зал, залы для спортивных единоборств, а также медико-восстановительный центр», - заключил Сергей Левкин.

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