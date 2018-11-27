Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет в Москве с 14 декабря по 13 января

СЕГОДНЯ 12:52 2018-11-27T12:52:52+03:00

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С 14 декабря по 13 января в Москве пройдет главный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество». Праздничные мероприятия будут организованы на 74 площадках в столице. Во время празднований москвичи и гости города смогут принять участие в мастер-классах, играх, попробовать традиционные угощения и приобрести сувениры.

Сообщается, что в рамках праздничного фестиваля в столице будут организованы выступления на льду, спектакли российских и европейских театров, а также другие развлекательные мероприятия.

Работать городские площадки будут с 11:00 до 22:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 по выходным. Исключение составит зона на Красной площади. Она откроется уже 30 ноября и будет работать ежедневно с с 10:00 до 23:30 пишет РИАМО.

Отметим, что главные события фестиваля пройдут в центре города. Здесь же установят около 500 новогодних елок. При этом 20-метровое рождественское дерево уже установили на Манежной площади. В этом году украшения были выбраны в стиле ретрофутуризма, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.