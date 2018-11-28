На юго-западе столицы переселяют две пятиэтажки по программе реновации

28 Нояб. 13:02 2018-11-28T13:02:17+03:00

Всего в ЮЗАО в список сноса попали 520 домов, для которых пока подобраны 38 «стартовых» площадок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На переезд согласились уже более 80 процентов жителей

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На юго-западе Москвы продолжается переселение участников реновации в два «стартовых» дома - ул. Дмитрия Ульянова, д. 27 и д. 27 корп. 1. При этом уже 81% жильцов трех пятиэтажек с улицы Кедрова, д. 16, корп. 2, 3 и 4 согласился на переезд. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, 17 ноября смотровые ордера получили жители еще двух пятиэтажек на улице Новочеремушкинская, 27 и 29, которые поедут в те же дома на Дмитрия Ульянова. На сегодня около половины жильцов этих двух домов дали согласие на переезд.

После новоселья станция метро «Академическая» Калужско-Рижской линии станет для новоселов ближе. В районе Академический сейчас идет переселение из 5 домов, в которых насчитывается 360 квартир. С учетом этих двух пятиэтажек, всего с начала 2018 года по программе реновации переселяются жители 27 старых домов, из которых два - уже полностью расселены, один - демонтирован по технологии «умного сноса». На стройплощадке первого снесенного дома ранее побывал мэр Москвы Сергей Собянин.

Новые дома для участников реновации достроили весной этого года. Новостройки - многосекционные со встроенными нежилыми помещениями. Всего в ЮЗАО в список сноса попали 520 домов, для которых пока подобраны 38 «стартовых» площадок. В районе Академический - 19 домов, подобрано 6 «стартовых» площадок. При этом подбор дополнительных площадок под строительство продолжается.

Подробнее о программе реновации можно узнать на официальном сайте мэра Москвы (www.mos.ru/city/projects/renovation/).

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