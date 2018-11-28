В московских клиниках в декабре пройдут дни открытых дверей

28 Нояб. 13:42 2018-11-28T13:42:45+03:00

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В первый месяц зимы москвичи смогут побывать на днях открытых дверей проекта «Входите, открыто!» Департамента здравоохранения Москвы.

- Дни открытых дверей в столичных клиниках уже стали традиционными и очень популярными у москвичей, - отметил Алексей Хрипун, руководитель Департамента здравоохранения Москвы. - В декабре планируется более 260 различных событий, из них около 120 - для будущих родителей. Все желающие смогут бесплатно пройти обследования, посетить лекции и занятия школ для пациентов. Кроме того, профильные специалисты проведут консультации, как для взрослых, так и для маленьких пациентов, а также особое внимание, как и всегда, будет уделено ранней диагностике заболеваний.

Обо всех акциях дней открытых дверей можно узнать в календаре проекта «Входите, открыто!» на сайте Департамента здравоохранения Москвы (mosgorzdrav.ru).

К примеру, 8 декабря в Морозовской больнице пациенты могут пообщаться с врачами в отделении экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии для детей с врожденными пороками сердца и нарушениями ритма.

А в четверг, 13 декабря, специалисты Центра медицинской радиологии проведут открытую лекцию о ранней диагностике рака молочной железы для женщин среднего и старшего возраста. В этот же день врачи городской больницы № 51 приглашают пациентов на консультации по поводу грыж, желчнокаменной болезни и варикозной болезни нижних конечностей.

В больнице № 52 15 декабря пройдет день открытых дверей для пациентов с избыточной массой тела. Врачи проведут консультации по вопросам хирургического лечения ожирения. В этот день в больнице имени Вересаева желающие смогут получить консультацию кардиохирурга в рамках дня открытых дверей «Здоровое сердце». Врачи проведут осмотр и определят необходимость установки кардиостимулятора.

Кроме того, 18 декабря специалисты центра дерматовенерологии и косметологии приглашают на бесплатную консультацию по вопросам диагностики заболеваний кожи головы и волос. Пациентам проведут трихоскопия, даны рекомендации по обследованию, лечению и уходу.

20 декабря специалисты психоневрологического центра имени Соловьева проведут психотерапевтический квест для всех желающих. Посетителям предстоит решать логические задачки и выполнять упражнения по нейрофитнесу.

Напомним, проект «Входите, открыто!» Департамента здравоохранения Москвы рассчитан на профилактику заболеваний и их раннюю диагностику. В московских больницах постоянно проводятся бесплатные акции для жителей - дни открытых дверей, школы для пациентов и дни здоровья. Москвичи могут побывать на обследованиях, встретиться с врачами, получить консультацию специалистов.

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