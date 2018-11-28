2018-11-28T14:47:50+03:00
Москва

Лыжные трассы и тропы здоровья появятся в 26 московских парках

Всего в городе будет работать 140 центров зимних развлечений
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве откроют более 60 лыжных трассВ Москве откроют более 60 лыжных трассФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В этом сезоне в Москве будет работать 140 центров развлечений и зимних видов спорта. В городе откроется более 60 лыжных трасс и 40 катков. Официальное открытие сезона уже состоялось 22 ноября в парке Горького.

Сообщается, что для любителей активного образа жизни в этом году в 26 московских парках проложат тропы здоровья и организуют лыжные трассы общей протяженностью 148 километров. Кроме того, будут проложены шесть километров всепогодных лыжных трасс, которыми активисты смогут воспользоваться даже при плюсовой температуре, пишет РИАМО.

Отмечается, что для любителей зимних развлечений в городе будут организованы 38 горок для катания на санках, ледянках и тюбингах. Помимо этого в городских парках будут организованы 115 пунктов проката, где можно будет арендовать коньки, лыжи, снегокаты и другой спортинвентарь.

Добавим, что это зимой в городе запланированы и спортивные состязания, в которых смогут принять участие все желающие. В частности, в городе запланирован массовый лыжный забег, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.

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