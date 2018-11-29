2018-11-29T07:56:48+03:00
Общество

Большая кольцевая линия метро заработает в столице к 2023 году

Современная транспортная система объединит в единую сеть метрополитен, дороги и железнодорожные линии
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Большая кольцевая линия метро заработает в столице к 2023 году.ФОТО: mos.ruБольшая кольцевая линия метро заработает в столице к 2023 году.ФОТО: mos.ru
Изменить размер текста:

К 2023 году в столице будет построен транспортный каркас, который свяжет метрополитен, железную дорогу и автодорогу. Это позволит пассажирам удобно выстаивать свои маршруты, сократит время в пути, минимум на 30 минут и поможет частично разгрузить многие магистрали.

Планируется, что заработает Большая кольцевая линия (БКЛ) метро уже через несколько лет, протяженность составит 70 километров, что побьет мировые рекорды.

Сегодня в московской агломерации живут более 15 млн человек. Строительство нового транспортного каркаса, куда войдут метро, железная дорога и хорды, позволит сделать передвижение более комфортным. Изменения почувствуют и жители отдаленных районов, а через пять лет подземка окажется в шаговой доступности для 90% москвичей.

Так выглядит схема БКЛ.ФОТО:mos.ru

Так выглядит схема БКЛ.ФОТО:mos.ru

В планах построить 41 новую станцию и пять электродепо. Тогда общая протяженность московского метрополитена составит 555 километров, а количество станций – 304.

БКЛ даст возможность добираться до соседних районов, минуя центр города. Новая линия отступит от действующей кольцевой на расстояние от 1,5 км до 8 км

Метро дойдет до аэропорта Внуково, а на юго-западе появятся еще 12 км пути: Сокольническая линия дойдет фактически до Коммунарки. Будут созданы наземные артерии, связки между ближайшими пригородами, это позволит повысить транспортную доступность практически для всех городов Подмосковья, сообщает газета «Известия».

Совсем скоро поезда поедут по БКЛ, кстати, он пройдет под каналом имени Москвы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лыжные трассы и тропы здоровья появятся в 26 московских парках
Москва стала лидером среди регионов России по онлайн-экспорту
В московских клиниках в декабре пройдут дни открытых дверей
На юго-западе столицы переселяют две пятиэтажки по программе реновации
Зимний спортивный сезон откроется в Подмосковье в 1 декабря
Стадион «Динамо» получил разрешение на ввод в эксплуатацию
Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет в Москве с 14 декабря по 13 января
На Манежной площади в Москве поставили 20-метровую елку
В Подмосковье за два года отреставрируют 120 школ
Атмосферное давление в Москве на 20 единиц превысит норму
Снег засыплет Москву и область к 5 декабря
В Москве бесплатную маммографию прошли уже более 22 тысяч женщин
Под руслом Москвы-реки протянули кабельный коллектор «Пресня»
Спасатели вывели из подмосковных лесов около 500 человек с начала года
В Черкизовском парке появятся велодорожки, памп-трек и избушка Бабы-яги
В одном из парков Москвы было найдено расчлененное тело
Москвичи сообщили о пожаре и взрывах на Волоколамском проезде
Полиция задержала серийного вора в Подмосковье