Большая кольцевая линия метро заработает в столице к 2023 году

СЕГОДНЯ 07:55 2018-11-29T07:56:48+03:00

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К 2023 году в столице будет построен транспортный каркас, который свяжет метрополитен, железную дорогу и автодорогу. Это позволит пассажирам удобно выстаивать свои маршруты, сократит время в пути, минимум на 30 минут и поможет частично разгрузить многие магистрали.

Планируется, что заработает Большая кольцевая линия (БКЛ) метро уже через несколько лет, протяженность составит 70 километров, что побьет мировые рекорды.

Сегодня в московской агломерации живут более 15 млн человек. Строительство нового транспортного каркаса, куда войдут метро, железная дорога и хорды, позволит сделать передвижение более комфортным. Изменения почувствуют и жители отдаленных районов, а через пять лет подземка окажется в шаговой доступности для 90% москвичей.

Так выглядит схема БКЛ.ФОТО:mos.ru

В планах построить 41 новую станцию и пять электродепо. Тогда общая протяженность московского метрополитена составит 555 километров, а количество станций – 304.

БКЛ даст возможность добираться до соседних районов, минуя центр города. Новая линия отступит от действующей кольцевой на расстояние от 1,5 км до 8 км

Метро дойдет до аэропорта Внуково, а на юго-западе появятся еще 12 км пути: Сокольническая линия дойдет фактически до Коммунарки. Будут созданы наземные артерии, связки между ближайшими пригородами, это позволит повысить транспортную доступность практически для всех городов Подмосковья, сообщает газета «Известия».

Совсем скоро поезда поедут по БКЛ, кстати, он пройдет под каналом имени Москвы.