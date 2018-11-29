В Центральном парке «Сколково» высадили новые деревья

СЕГОДНЯ 11:43 2018-11-29T11:43:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Центральном парке инновационного центра «Сколково» в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории высадили новые деревья. Специалистам удалось благоустроить территорию в 14,6 гектара. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Парк украсили более 400 сосен, пихт, лиственниц, яблонь, кленов, рябин и лип», - цитирует слова чиновника РИАМО.

Кроме того Бирюков добавил, что в парке высажено более пятнадцати тысяч кустарников. В том числе, можжевельник, барбарис, гортензия, калина, роза, миндаль и сирень разных сортов.

Отмечается, что до начала благоустройства в парке уже росли 400 деревьев. И все сорта новых растений близки по породному составу к уже существующим насаждениям. Группы растений отлично сочетаются между собой, при этом новые растения разнообразят ландшафт.

Все высаженные растения адаптированы к климатическим условиям, пишет сетевое издание m24.ru.