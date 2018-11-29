На юге столицы в бывшей промзоне построят новый городской квартал

СЕГОДНЯ 15:27 2018-11-29T15:27:39+03:00

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В бывшей промзоне в районе «Нагатинский затон» (Южный округ) началось строительство новой очереди городского квартала «Ривер парк». Здесь планируют возвести более 100 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

- Реорганизация территорий, утративших свое значение для развития промышленности в районе «Нагатинский затон» началось пять лет назад, - сказал Сергей Левкин. - Тогда был утвержден проект планировки территории многофункциональной зоны № 16, в которой находился Московский судостроительный и судоремонтный завод и другие ведомства. Здесь провели комплексное освоение территории, и вместе с жилыми корпусами открыли детский сад на 220 мест. Сейчас строится здание общеобразовательной школы на 550 мест. В следующем году будет сдан офисно-деловой центр общей площадью 27 тысяч квадратных метров, благодаря которому здесь появятся рабочие места.

По его словам, инвестор намерен благоустроить набережную Москвы-реки длиной 1,5 километра. При этом половина набережной уже готова. «Во время новой очереди строительства на земельном участке площадью 14,69 гектаров появятся три жилых корпуса площадью более 100 тысяч квадратных метров. Кроме того, рядом с жильем построят апарт-отель. Открытие этого комплекса намечено на 2022 год», - пояснил Сергей Левкин.

Комплекс спроектирован по принципу квартальной застройки и состоит из трех градостроительных блоков, размещенных вдоль набережной. В центре дворов появятся детские и спортивные площадки.

Напомним, в 2018 году в бывших промзонах построят 4,3 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых жилье - 1,9 млн. квадратных метров. С 2011 года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина разрабатываются проекты планировок реорганизуемых производственно-коммунальных территорий. Всего за это время утверждено 79 проектов планировки.

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