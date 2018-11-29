Речными маршрутами в Подмосковье воспользовались более 28 тысяч человек

СЕГОДНЯ 15:15 2018-11-29T15:15:42+03:00

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Свыше 28 тысяч пассажиров воспользовались речными маршрутами в Подмосковье в период с мая по ноябрь 2018 года. Итоги сезона подвели в областном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры. В ведомстве добавили, что в этом году речные маршруты были организованы в Коломне, Лыткарине и Серпухове.

«С начала старта водной навигации, в период с мая по ноябрь, в регионе перевезено более 28 тысяч пассажиров. Основная доля пассажирских перевозок пришлась на городской округ Лыткарино, где маршрутом от причала деревни Андреевское до причала города Лыткарино воспользовались более 14 тысяч человек», – приводит слова заместителя министра транспорта МО Андрея Суязова РИАМО.

В ведомстве добавили, что в Подмосковье сезон завершился 20 ноября. Речные переправы через Оку и Москву-реку приостановлены на зимний период, однако с учетом социальной значимости в 2019 году они будут открыты вновь, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».