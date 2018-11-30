2018-11-30T14:53:57+03:00
Московская жизнь

Статус «Московский врач» впервые получили врачи скорой помощи и детские хирурги

Лучшим медикам полагается ежемесячная прибавка к зарплате
Светлана ВОЛКОВА
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Руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун в прямом эфире радио `Комсомольская правда`.Руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун в прямом эфире радио `Комсомольская правда`.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Департаменте здравоохранения Москвы подвели итоги прохождения добровольных оценочных процедур претендентами на получение статуса «Московский врач» в октябре. Со сложными теоретическими и практическими заданиями успешно справились 69 врачей по 11 специальностям, из которых шесть были впервые включены в проект осенью этого года.

- Сегодня этот статус присвоен уже более чем 400 нашим коллегам, - отметил руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. - Впервые его получили врачи скорой медицинской помощи. Учитывая, как активно сегодня развивается эта служба, можно ожидать, что в дальнейшем обладателей почетного статуса «Московский врач» среди сотрудников Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова станет намного больше. Кроме того, впервые статус «Московский врач» был присвоен детским хирургам.

При этом больше всего в числе новых обладателей статуса «Московский врач» представителей таких специальностей, как «Хирургия», «Психиатрия» и «Неврология» - 14, 12 и 10 человек соответственно.

Проект вызывает интерес не только среди врачей больниц и поликлиник Москвы. Впервые этот статус был присвоен представителям федеральных медицинских организаций - клинической больницы Управления делами президента РФ и НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава РФ, а также краевой детской клинической больницы г. Ставрополя.

Напомним, статус «Московский врач» был утвержден правительством Москвы в апреле 2017 года для объективной оценки профессионального уровня и создания стимулов для постоянного повышения квалификации врачей. Первые добровольные оценочные процедуры прошли в сентябре 2017 года. Обладателям статуса «Московский врач», работающим в городских медучреждениях, положена ежемесячная доплата к окладу в размере 15 тысяч рублей. Статус действителен в течение 5 лет. Сейчас статус присваивается по 24 врачебным специальностям. Проект не ограничен во времени. Подать заявку на участие и получить более подробную информацию можно на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

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