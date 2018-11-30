В Подмосковье появятся почтовые ящики для писем Деду Морозу

СЕГОДНЯ 14:59 2018-11-30T14:59:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В первый день зимы в Подмосковье начнет работать почта Деда Мороза. В регионе планируется установить полтора десятка почтовых ящиков, предназначенных для писем бородатому волшебнику.

Сообщается, что отправить письмо Деду Морозу жители области смогут из Балашихи, Воскресенска, Дмитрова, Домодедова, Каширы, Коломны, Красногорска, Люберец, Мытищ, Наро-Фоминска, Одинцово, Орехово-Зуево, Пушкино, Подольска и Химок. Для отправки почты необходимо будет правильно написать адрес волшебника и наклеить на конверт марку, пишет интернет издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, что отправить письмо Деду Морозу можно и из Москвы. В парках города устанавливают специальные сине-белые ящики, письма из которых будут напрямую отправлены в Великий Устюг. Волшебная почта откроется в восьми парках, а узнать ее можно будет по надписи «Почта Деда Мороза».