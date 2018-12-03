2018-12-03T14:16:51+03:00
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в краже старинных фотоаппаратов

Мужчина похитил технику на 5 млн рублей
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция задержала похитителя старинной фототехникиПолиция задержала похитителя старинной фототехникиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве полицейские задержали мужчину за кражу старинных фотоаппаратов и объективов. Вор похитил технику на пять миллионов рублей, и все похищенное успел сдать в комиссионные магазины.

В полицию поступило заявление от 38-летнего москвича. Мужчина назвался коллекционером и рассказал, что у него украли коллекцию старинной фототехники. Кража произошла из офисного помещения на Болотной площади. По его словам, неизвестные взломали сейф и унесли с собой все его содержимое.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Проектируемом проезде. Выяснилось, что злоумышленник ранее был знаком с потерпевшим и знал, где хранится коллекция фототехники», - цитирует слова официального представителя МВД России Ирину Волк РИАМО.

Часть ударенной техники изъята. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, а подозреваемый отпущен под подписку о невыезде, передает телеканал «360».

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