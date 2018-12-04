Более 400 мероприятий пройдет в новогодние праздники в Подмосковье

СЕГОДНЯ 14:38 2018-12-04T14:38:45+03:00

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В Московской области активно ведется работа по подготовке к Новому году. На зимние праздники в регионе запланировано более четырех сотен тематических мероприятий. Об этом рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

«Всего на зиму запланировано более 400 мероприятий: от зимней рыбалки, до фестивалей», — цитирует чиновника интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кроме того в регионе будет действовать множество развлекательных площадок. В Московской области этой зимой откроются 29 катков, 41 лыжная трасса, 20 пунктов проката и 12 тюбинговых горок. Кроме того, гости праздничных мероприятий смогут погреться и перекусить в зимних кафе, которые откроются рядом с развлекательными площадками. Всего запланировано открытие 21 точки питания.

Михаил Хайкин добавил, что в регионе продолжается процесс благоустройства по программе «Светлый город». Эту работу выполнили в 630 дворовых территориях. Всего установили более 22,5 тысячи светильников, передает телеканал «360».