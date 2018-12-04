Московские родители смогут посадить именное дерево своего ребенка

СЕГОДНЯ 16:00 2018-12-04T16:00:35+03:00

Семье малыша нужно прийти в назначенный день в один из городских парков и высадить деревце Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Родил сына, посадил дерево, построил дом. С весны будущего года многие москвичи легко исполнят второй пункт этой программы - посадить дерево. Столичные власти запускают новую семейно-экологическую акцию «Наше дерево». Молодые мамы и папы смогут высаживать именные деревья для своих новорожденных детей в городских парках. В 2019 году планируют посадить не меньше 30 тысяч деревьев. Среди них - липы, клены, дубы, ели. Ранее идею властям подкинули сами родители.

«Каждый новорожденный москвич вместе со свидетельством о рождении будет получать сертификат на высадку именного дерева, - объяснил мэр Сергей Собянин на своем сайте (www.sobyanin.ru). - Чтобы воспользоваться сертификатом, его родители должны будут оставить заявку на портале mos.ru».

Затем семье малыша нужно прийти в назначенный день в один из городских парков и высадить деревце. Причем специалисты службы озеленения заранее обо всем позаботятся, то есть закупят саженцы, лопаты и лейки. Они же станут дальше ухаживать за деревом. Потом родители вместе с ребенком смогут навещать свой саженец, отыскав его в парке с помощью GPS-метки.

Всего в новом году в Москве планируют высадить более 700 новых деревьев и кустарников. Напомним, в 2018-м на улицах, в парках, во дворах города уже появилось порядка 1 миллиона зеленых насаждений - 93 тысячи деревьев и 902 тысячи кустарников.

КСТАТИ

В 2018 году в Москве благоустроили 3 200 городских пространств. Из них:

- 19 улиц;

- 82 парка и озелененные площадки;

- 13 площадей около станций метро;

- 2 523 двора;

- 238 школьных дворов и детских садов;

- 315 детских и спортивных площадок.