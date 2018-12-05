2018-12-05T13:32:33+03:00
Москва

На Большой кольцевой линии столичного метро запустят поезда «Москва»

Составы уже переданы для тестовых поездок
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В столичном метро запустят новые поезда "Москва"В столичном метро запустят новые поезда "Москва"Фото: Евгения ГУСЕВА
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На первом участке Большой кольцевой линии запустят поезда нового поколения «Москва». Инновационные составы выйдут в преддверии открытия станции «Савеловская».

«К открытию «Савеловской» наши самые современные поезда будут курсировать на пяти линиях Московского метрополитена. Наиболее внимательные москвичи уже заметили состав нового поколения на Солнцевской и Большой кольцевой линиях, где он пока ходит без пассажиров, потому что машинисты осваивают новинку», – цитирует первого заместителя начальника Московского метрополитена, начальника дирекции инфраструктуры Дмитрия Дощатова РИАМО.

В настоящее время в столичном метро курсируют 89 поездов «Москва». Они отличаются от поездов старого поколения большей вместительностью, сквозными проходами между вагонами и более широкими дверными проемами. Составы оснащены USB-зарядками и интерактивными экранами, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.

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