2018-12-06T10:59:30+03:00
Происшествия

В Москве пассажирский автобус столкнулся с грузовиков

Сообщается, что пострадали три человека
Ася РОМАНЧУК
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Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДДСейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДДФото: Алексей КОТМЫШЕВ
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В столице столкнулся пассажирский автобус и грузовик. Авария произошла в районе дома №2 на Пролетарском проспекте на юге Москвы. Пока сообщается о трех пострадавших, все они пассажиры общественного транспорта.

Известно, что второй участник аварии - водитель грузовика КамАЗ был трезв. Сейчас на месте работают полицейские, они выясняют все обстоятельства случившегося.

Пассажиры, которые получили ушибы, от госпитализации отказались, сообщает сайт "Дни.ру".

Водителей предупреждают, что движение по Пролетарскому проспекту сильно затруднено. Направление стоит вплоть до пересечения с Каширским шоссе. Сервис «Яндекс.Пробки» указывает максимальную скорость на участке от станции метро «Кантемировская» в сторону центра - 3-5 км/час.

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