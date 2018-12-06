2018-12-06T15:45:17+03:00
Происшествия

Столкновение автобуса и грузовика в Москве попало на видео

В ДТП пострадали три человека [видео]
Ася РОМАНЧУК
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В случившемся разбираются сотрудники ГИБДДВ случившемся разбираются сотрудники ГИБДДФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария, которая произошла рано утром в Москве, попала на видео. На въезде в столицу пассажирский автобус столкнулся с грузовиком.

Напротив дома №2 по Пролетарскому проспекту произошло ДТП, подтверждают в правоохранительных органах. Водитель рейсового не выдержал безопасную дистанцию и врезался в КамАЗ, который чистил дорогу.

Запись с камер видеонаблюдения подтверждает эту версию. Удал был не сильным, но некоторые пассажиры не смогли удержать равновесие и упали на пол. Три человека получили легкие травмы.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что грузовик перестраивается в данный ряд буквально за несколько секунд до аварии. Вскоре появляется автобус, которые не успевает затормозить и врезается в спецтехнику.

Полицейские также оценят состояние дороги на момент аварии, вполне возможно, что автобус двигался на разрешенной скорости, но покрытие проезжей части было слишком скользким.

После столкновения КамАЗ проехал вперед несколько метров, выкатившись на пешеходный переход. К счастью, в этот момент никто не оказался рядом, сообщат телеканал «360».

Момент столкновения автобуса и КАМАЗа в Москве попал на видео.

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