В Подмосковье задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за разбой и кражу

СЕГОДНЯ 15:10 2018-12-10T15:10:14+03:00

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В Подмосковье сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в краже более полумиллиона рублей. Мужчина похитил деньги у своей знакомой во время совместного распития алкоголя.

«Установлено, что злоумышленник в ходе распития спиртных напитков в квартире своей знакомой похитил у нее денежные средства и мобильный телефон. Сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей», – цитирует сообщение начальника пресс-службы подмосковного ГУ МВД Татьяну Петрову РИАМО.

Позже выяснилось, что задержанный находится в федеральном розыске за другие преступления. В частности, выявлена его причастность к разбойному нападению в Солнечногорском районе.

Мужчина был задержан по месту временного проживания в Зеленограде. Ранее судимый 40-летний преступник заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».