В Подмосковье задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за разбой и кражу
В Подмосковье сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в краже более полумиллиона рублей. Мужчина похитил деньги у своей знакомой во время совместного распития алкоголя.
«Установлено, что злоумышленник в ходе распития спиртных напитков в квартире своей знакомой похитил у нее денежные средства и мобильный телефон. Сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей», – цитирует сообщение начальника пресс-службы подмосковного ГУ МВД Татьяну Петрову РИАМО.
Позже выяснилось, что задержанный находится в федеральном розыске за другие преступления. В частности, выявлена его причастность к разбойному нападению в Солнечногорском районе.
Мужчина был задержан по месту временного проживания в Зеленограде. Ранее судимый 40-летний преступник заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».