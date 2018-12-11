2018-12-11T07:42:32+03:00
Авто

Московские камеры научатся определять марки машин

Уже к концу декабря они начнут функционировать по принципу нейросети, которая распознает лица
Ася РОМАНЧУК
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Камеры научат распознавать марку автоКамеры научат распознавать марку автоФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Камера на московских дорогах научатся распознавать марки авто. Это даст возможность следить не только за нарушением скоростного режима, но и создать единую нейросеть, которая будет отслеживать движение авто в потоке. По такому принципу работает нейросеть, которая определяет лица. Нововведение заработает уже к концу декабря 2018 года.

В ЦОДД объясняют, что сегодня камеры фиксируют только госномер нарушителя ПДД, а с маркой из базы данных Госавтоинспекции его сверяют вручную. Новинка позволит автоматизировать процесс и не допускать ошибок при отправке «писем счастья», а также вычислять угонщиков. Если марка авто не соответствует номеру, который есть в базе, то система выставляет уведомление и сотрудник вручную проверяет нестыковку. Если технической ошибки нет, материал отдадут в Госавтоинспекцию.

Кроме того, камеры будут знать имеет та или иная машина право ехать по автобусной полосе, а грузовик разрешение на движение по определенному участку. Это позволит снизить нагрузку на базы данных ЦОДД и МВД на 20%.

Создается нейросеть с помощью специальной программы, которая обошлась в 189,2 млн рублей, лицензия на саму платформу для анализа транспортных потоков стоит 25,7 млн рублей. Ее поставит VisionLabs, которая занимается разработкой систем по распознаванию лиц, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru рассказывал, что многие камеры на дорогах принадлежат частным организациям. Половина штрафа, который платит водитель,тоже идет в их карман.

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