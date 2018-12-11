2018-12-11T08:07:32+03:00
Общество

ЦОДД просит водителей пересесть на общественный транспорт из-за гололеда

На дорогах ожидаются сильные пробки
Ася РОМАНЧУК
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Водителей призвали отказаться от личного транспорта из-за гололедаВодителей призвали отказаться от личного транспорта из-за гололедаФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Центре организации дорожного движения рекомендовали московским водителям отказаться от личных автомобилей. Погодные условия сегодня таковы, что быстрее будет добраться до цели на общественном транспорте.

Синоптики обещают 11 декабря мокрый снег и легкий мороз, а это значит, что на дорогах будет гололед. Погодные условия и большое количество автомобилей приведут к серьезным заторам на дорогах. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:00 утра загруженность движения 5 баллов. А с середины декабря столица встанет в новогодних пробках окончательно.

- Сегодня быстрее будет добираться на работу на городском транспорте, - сообщается в Twitter департамента транспорта.

Вторник не будет холодным, температура весь день будет около ноля, то на один градус превышая отметку, то опускаясь вниз. А вот солнца мало, небо затянут серые снежные тучи, мокрый снег будет прилипать к дворникам и оседать на линиях электропередач.

За новую рабочую неделю выпадет треть месячной нормы осадков, метеорологи прогнозируют, что сугробы вырастут на 22 мм.

Учитывая все обстоятельства, в столичном регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает сетевое издание M24.

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