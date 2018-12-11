2018-12-11T17:13:47+03:00
Московская жизнь

Для фабрики-кухни завода «Динамо» разработают проект реставрации

Здание сохранит свой исторический вид
Светлана ВОЛКОВА
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В столице продолжается реставрация памятников архитектуры. Департамент культурного наследия Москвы выдал задание на разработку проекта реставрации здания фабрики-кухни завода «Динамо» на улице Ленинская Слобода. После разработки проекта начнутся реставрационные работы.

Напомним, осенью 2018 года здание фабрики-кухни Динамо признали объектом культурного наследия. Этот памятник архитектуры был построен в 1930-х годах в стиле конструктивизм. Здание с большой столовой задумали построить в 1932 году, когда был возведен главный корпус электромеханического завода «Динамо». Это было крупнейшее производство, на котором создавали генераторы, электродвигатели для поездов, трамваев, троллейбусов и другое оборудование.

- Всего в Москве порядка 200 объектов конструктивизма признаны памятниками, - отметил глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. - Фабрика-кухня завода «Динамо» как раз один из таких уникальных объектов, сохранившихся до нашего времени. Когда-то она была символом «нового быта» рабочих: здесь готовили до 15 тысяч обедов в сутки. Сейчас здание занимают магазины и офисы, но сохранение его исторического облика остается приоритетной задачей. Для проведения качественной реставрации Фабрики-кухни необходимо разработать проект, который будет учитывать все особенности этого объекта.

По его словам, фасады здания до сих пор сохраняют оригинальный облик - скругленные стены, широкие прямоугольные оконные проемы, стены, отделанные штукатуркой с мраморной крошкой.

Для разработки научно-проектной документации специалисты проведут историко-архивные и библиографические исследования, изучат инженерно-технические особенности здания, составят описание будущих архитектурных и конструктивных решений. В проекте также учтут пожарную безопасность здания. После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием выдадут разрешение на проведение самих работ.

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