2018-12-11T22:39:49+03:00
Происшествия

В здании Минтруда рухнул лифт с людьми

Один человек госпитализирован
Анастасия ВАРДАНЯН
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Сотрудник Минтруда, находившийся в лифте, был госпитализированСотрудник Минтруда, находившийся в лифте, был госпитализированФото: Алексей БУЛАТОВ
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Днем во вторник, 11 декабря, в здании Министерства труда на улице Ильинка рухнул лифт, в котором находились люди. Кабина пролетела четыре этажа, после чего резко остановилась.

Выбраться из лифта людям помогли коллеги. В службу спасения обращаться не пришлось. А вот скорую к зданию ведомства вызывали. Мужчина, находившийся в лифте, был госпитализирован. Известно, что это руководитель одного из отделов Минтруда.

- Сейчас он находится в учреждении здравоохранения, где проходит диагностику состояния организма, - сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития РФ. - Для расследования данного инцидента будет сформирована комиссия.

Что стало причиной поломки лифта, сейчас выясняют эксперты. В Минтруде случившееся назвали несчастным случаем на производстве.Скорее всего, пострадавший сможет получить страховую выплату.

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