2018-12-13T19:32:38+03:00
Общество

Станцию метро "Ховрино" закроют 15 и 16 декабря

Это нужно в связи с подключением строящейся станции "Беломорская"
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В обычном режиме Замоскворецкая линия начнет работать в понедельник, 17 декабря, в 5.30 утраВ обычном режиме Замоскворецкая линия начнет работать в понедельник, 17 декабря, в 5.30 утраФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В конце декабря в метро откроют станцию метро "Беломорская" на Замоскворецкой линии. В настоящее время проходит ее подключение. В связи с этим в ближайшие выходные, 15 и 16 декабря, для пассажиров будет закрыта станция "Ховрино".

- Во время закрытия пассажиры смогут пользоваться бесплатным маршрутом автобуса КМ, который соединит станции "Речной вокзал" и "Ховрино", - рассказали в Московском метрополитене. - Эти работы специально проводятся в выходные дни, когда станциями пользуется меньше пассажиров, чем в будние дни.

В обычном режиме Замоскворецкая линия начнет работать в понедельник, 17 декабря, в 5.30 утра.

Напомним, что открытие новой станции "Беломорская" ожидают более 140 000 жителей Москвы. Она должна снизить нагрузку на станцию "Речной вокзал".

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