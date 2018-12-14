2018-12-14T14:20:13+03:00
Московская жизнь

В лесопарках Москвы пройдет экологическая операция «Ель»

Нарушителей накажут крупными штрафами
Светлана ВОЛКОВА
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За незаконную вырубку елей с обычных горожан возьмут штраф в 3 - 4 тысячи рублей.За незаконную вырубку елей с обычных горожан возьмут штраф в 3 - 4 тысячи рублей.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Накануне Нового года на природных территориях Москвы начинается экологическая операция «Ель» для борьбы с незаконной вырубкой елок. Об этом сообщили в Мосприроде Департамента природопользования Москвы. Инспекторы переходят на усиленный режим патрулирования лесопарков, в том числе, вечером. Операция будет проходить до Нового года.

За незаконную вырубку елей с обычных горожан возьмут штраф в 3 - 4 тысячи рублей (согласно ст. 8.39 КоАП РФ). Кроме того, по статье 260 Уголовного кодекса уничтожение деревьев считается преступлением. По этой статье нарушителям могут выписать штраф до 500 тысяч рублей. Кроме того, «левому» лесорубу придется оплатить еще и ущерб, сумма которого в десятки, а иногда и в сотни раз превышает стоимость елки, которую можно купить на елочном базаре.

В Мосприроде отметили, что в прошлом году на природных территориях столицы не было зафиксировано случаев незаконной вырубки елей.

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