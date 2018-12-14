2018-12-14T15:55:28+03:00
Московская жизнь

До конца года в Москве появятся еще десять новых «стартовых» площадок реновации

Подбор адресов продолжается постоянно
Светлана ВОЛКОВА
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Выдача ключей жителям, переселяющимся по программе реновации в дом на Парковой улице.Выдача ключей жителям, переселяющимся по программе реновации в дом на Парковой улице.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Столичные власти планируют в этом году расширить список «стартовых» площадок для программы реновации. К уже отобранным адресам для строительства жилья добавятся еще не менее десятка новых участков в разных округах. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

- Сейчасработа по подбору и согласованию новых «стартовых» площадок для программы реновации активно продолжается, - сказал Марат Хуснуллин. - В первую очередь это касается тех районов города, где предполагается расселение старых домов, но места для запуска «первой волны» пока не определены.

Глава Стройкомплекса напомнил, что городские власти взяли на себя обязательство переселять участников программы в границах того же района, а по возможности и квартала. «Таким образом, проводится инвентаризация всех городских площадок, изучаются их особенности и возможности к застройке. До конца года еще не менее 10 таких зон будут согласованы и утверждены. Речь идет о северных и восточных территориях города», - пояснил заместитель мэра.

Напомним, сегодня в программе утверждены 295 «стартовых» площадок для строительства домов под переселение с градостроительным потенциалом около 4,5 миллионов квадратных метров. Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В ней участвует около 1 миллиона москвичей. Под расселение попали более 350 тысяч квартир в 5171 доме.

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