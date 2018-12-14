2018-12-14T16:06:25+03:00
Московская жизнь

Московские психиатры разработали фитнес для мозга

Тренировки помогают пациентам улучшить память
Светлана ВОЛКОВА
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Столичные врачи изобрели уникальную методику восстановления психического здоровья - нейрофитнес.Столичные врачи изобрели уникальную методику восстановления психического здоровья - нейрофитнес.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Врачи научно-практического психоневрологического центра имени Соловьева Департамента здравоохранения Москвы изобрели уникальную методику восстановления психического здоровья - нейрофитнес.

- Мы заметили, что даже кратковременные занятия нейрофитнесом улучшают и положительно влияют на эмоциональное состояние пациента, - рассказала Алла Александрович, автор методики, врач-психотерапевт психоневрологического центра имени Соловьева. - Регулярные тренинги помогают значительно улучшить состояние памяти и мыслительные способности. В основе психолого-психотерапевтического тренинга используются достижения отечественной нейропсихологии и современной зарубежной нейробиологии. Мы уже запатентовали наш метод, и будем активно делиться опытом с коллегами, как в России, так и за рубежом. Мы хотим сделать разработку доступной для пациентов.

По ее словам, нейрофитнес - это лечебно-профилактический комплекс для восстановления и улучшения памяти, креативного мышления и эмоционального интеллекта, изменившихся после хронического соматического или психического заболевания, возраста или длительного приема лекарств. Разработка помогает предотвращать появление деменции и бороться с ней на ранних стадиях, а также эффективна при борьбе с депрессией.

«Развитие невротических расстройств можно предупредить. В некоторых случаях своевременная доверительная консультация с психологом или психотерапевтом может помочь человеку перестроить что-то в своем жизненном укладе, изменить отношение к проблемным жизненным моментам, выработать адекватные стратегии совладания», - отметил Ренат Акжигитов, заместитель директора психоневрологического центра имени Соловьева.

На тренингах пациенты выполняют комплекс упражнений на выполнение несимметричных движений разной степени сложности и интенсивности, ритмику и ритмопластику, работу с мелкой моторикой рук, мышцами лица и речевым аппаратом. Их обучают техникам запоминания большого объема информации. Для всех участников проводят лекции о строении нервной системы, нейропсихологии памяти, сне, питании, работе и отдыхе.

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