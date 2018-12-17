В подмосковном Дзержинском, где обрушилось здание, нашли тело погибшего рабочего
Новые данные поступили из подмосковного города Дзержинский, где утром, 17 декабря, обрушился бетонный одноэтажный ангар.
- Один человек погиб. Еще четверо госпитализированы. Разбор завалов продолжается. Там могут находится еще два человека, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.
Пострадавшие и погибшие — сотрудники цеха по производству холодильного оборудования. По предварительным данным, в здании в день ЧП велись кровельные работы. Возможно, именно они спровоцировали обрушение.
Сейчас на месте ЧП продолжают работать сотрудники МЧС. Напомним, площадь обрушения составляет 170 квадратных метров.
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