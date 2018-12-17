В подмосковном Дзержинском, где обрушилось здание, нашли тело погибшего рабочего

17 Дек. 11:13 2018-12-17T13:32:29+03:00

Четверо его коллег госпитализированы, под завалами еще двое [видео]

Изменить размер текста: A A

Новые данные поступили из подмосковного города Дзержинский, где утром, 17 декабря, обрушился бетонный одноэтажный ангар.

- Один человек погиб. Еще четверо госпитализированы. Разбор завалов продолжается. Там могут находится еще два человека, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

Пострадавшие и погибшие — сотрудники цеха по производству холодильного оборудования. По предварительным данным, в здании в день ЧП велись кровельные работы. Возможно, именно они спровоцировали обрушение.

Сейчас на месте ЧП продолжают работать сотрудники МЧС. Напомним, площадь обрушения составляет 170 квадратных метров.

«Комсомолка» следит за развитием событий.