2018-12-17T11:13:15+03:00
Происшествия

В подмосковном Дзержинском, где обрушилось здание, нашли тело погибшего рабочего

Четверо его коллег госпитализированы, под завалами еще двое
Анастасия ВАРДАНЯН
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Сейчас на месте ЧП продолжают работать сотрудники МЧССейчас на месте ЧП продолжают работать сотрудники МЧСФото: ТАСС
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Новые данные поступили из подмосковного города Дзержинский, где утром, 17 декабря, обрушился бетонный одноэтажный ангар.

- Один человек погиб. Еще четверо госпитализированы. Разбор завалов продолжается. Там могут находится еще два человека, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

Пострадавшие и погибшие — сотрудники цеха по производству холодильного оборудования. По предварительным данным, в здании в день ЧП велись кровельные работы. Возможно, именно они спровоцировали обрушение.

Сейчас на месте ЧП продолжают работать сотрудники МЧС. Напомним, площадь обрушения составляет 170 квадратных метров.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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