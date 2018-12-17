Количество погибших от обрушения здания в подмосковном Дзержинском возросло до трех человек

СЕГОДНЯ 11:51 2018-12-17T13:32:35+03:00

Семь человек госпитализированы, разбор завалов продолжается [видео]

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В подмосковном городе Дзержинский продолжается разбор завалов здания производственного цеха. К сожалению, спасти людей, которые находились внутри, не удалось.

- Три человека погибли. Еще семь госпитализированы, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

Это сотрудники цеха по производству холодильного оборудование. Коммерческая фирма арендовала ангар на территории завода железобетонных конструкций.

- Разбор завалов продолжается, - пояснили в чрезвычайном ведомстве. - Площадь обрушения составляет 170 квадратных метров.

По предварительным данным, ЧП могли спровоцировать кровельные работы. Помимо спасателей на месте происшествия работают сотрудники подмосковного Следственного комитета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Напомним, одноэтажный ангар рухнул утром в понедельник, 17 декабря.