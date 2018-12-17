На МКАДе реконструируют восемь развязок

17 Дек. 22:16 2018-12-17T22:16:24+03:00

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До конца 2022 года на МКАДе планируют завершить реконструкцию восьми развязок. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщил на пресс-конференции руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

- До конца 2022 года мы реконструируем восемь развязок на МКАДе вдобавок к уже завершенным 14 пересечениям кольцевой автодороги с вылетными магистралями, - рассказал Андрей Бочкарев.

Сейчас начались работы на многоуровневой развязке на пересечении МКАДа с Бесединским шоссе. Ее могут достроить в 2020 году.

Кроме того, до конца года может начаться строительство развязки на пересечении Волоколамского шоссе с МКАДом. Одновременно проектируются многоуровневые развязки на пересечении МКАДа с улицами Поляны, Липецкая, Капотня, Верхние Поля, с Алтуфьевским и Осташковским шоссе.

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