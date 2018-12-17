2018-12-17T22:16:24+03:00
Московская жизнь

На МКАДе реконструируют восемь развязок

Строители уже завершили 14 пересечений на кольцевой дороге
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Изменить размер текста:

До конца 2022 года на МКАДе планируют завершить реконструкцию восьми развязок. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщил на пресс-конференции руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

- До конца 2022 года мы реконструируем восемь развязок на МКАДе вдобавок к уже завершенным 14 пересечениям кольцевой автодороги с вылетными магистралями, - рассказал Андрей Бочкарев.

Сейчас начались работы на многоуровневой развязке на пересечении МКАДа с Бесединским шоссе. Ее могут достроить в 2020 году.

Кроме того, до конца года может начаться строительство развязки на пересечении Волоколамского шоссе с МКАДом. Одновременно проектируются многоуровневые развязки на пересечении МКАДа с улицами Поляны, Липецкая, Капотня, Верхние Поля, с Алтуфьевским и Осташковским шоссе.

Еще больше новостей столицы - в рубрике "Московская жизнь".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В московских библиотеках покажут новогодние программы для детей
В Подмосковье подготовят 306 площадок для запуска фейерверков
Назван лучший парк Подмосковья 2018 года
В московском метро разрешат провезти 1,5-метровую живую елку бесплатно
Столичные застройщики смогут подать единую заявку на подключение к инженерным сетям
В детских больницах Москвы маленьких пациентов поздравят с Новым годом
ЦОДД напомнил водителям о серьезных пробках
В Подмосковье расстреляли бездомных собак
В Подмосковье появится более 200 купелей к крещенским купаниям
В Москву придут сибирские морозы
На юго-западе Москвы программа реновации начинается в районе Коньково
Участники программы лояльности метро ходят за покупками с картой «Тройка»
В подмосковном Ногинске автоледи на иномарке сбила троих детей
Сотрудника администрации президента обокрали на 1 миллион рублей
На Московской железной дороге запустили 90 новых электричек
Количество погибших от обрушения здания в подмосковном Дзержинском возросло до трех человек