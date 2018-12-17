Участники программы лояльности метро ходят за покупками с картой «Тройка»

17 Дек. 22:40 2018-12-17T22:40:49+03:00

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За полгода участники программы лояльности «Город» с помощью карты «Тройка» совершили покупки у партнеров программы на общую сумму более 500 миллионов рублей. С момента старта программы в июне 2018 года более 100 тысяч владельцев карт «Тройка» уже стали ее участниками.

С помощью карты «Тройка» москвичи могут пользоваться бонусами и скидками от магазинов, аптек, ресторанов, химчисток, частных клиник, салонов красоты, кинотеатров и других партнеров, а также совершать бесплатные поездки в общественном транспорте. А при пополнении билета «Кошелек» на сумму от 250 рублей участники программы получают 3% от суммы пополнения. Среди партнеров программы сейчас более 6 тысяч торговых точек Москвы и Московской области.

Чаще всего владельцы карты «Тройка» пользуются бонусами в таких компаниях, как «Шоколадница», «Нияма», Burger King и BB&Burgers; онлайн-гипермаркеты OZON.ru и AliExpress, аптеки «36,6», клиника «МЕДСИ», магазин «Линзмастер», а также магазины одежды и обуви - kari, «Спортмастер», Lamoda и Elena Furs.

В планах программы лояльности «Город» - стать привлекательной и удобной программой для всех держателей карты «Тройка». Сейчас в программу внедряют механизм гео-подсказок, который позволяет быстро находить на обычном маршруте домой, на работу, учебу или по делам ближайшие магазины, рестораны, аптеки и места отдыха, где начисляют бонусы по карте «Тройка». В ближайшие год - два планируется «охватить» 80% торговых точек около каждой станции московского метро.

- Цель программы лояльности - сделать карту «Тройка» не просто транспортной картой, а удобным городским решением, - рассказал первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. - За последние месяцы суточное количество регистраций выросло в 2 раза - все больше москвичей копят бонусы и планируют использовать их. Кроме того, участие в программе лояльности дает возможность обменивать бонусы на бесплатные поездки в городском транспорте, что, несомненно, делает ее более привлекательной для пользователей.

Зарегистрироваться в программе можно на сайте https://gorodtroika.ru/ или в мобильном приложении «Город». Кстати, на прошлой неделе в столице в вестибюле станции «Тургеневская» появилась самая необычная елка, собранная из использованных билетов «Единый». Высота елки 3,5 метра. Для ее создания собрали более 230 тысяч бумажных проездных. Это то количество бумажных билетов, которое продается за один день в кассах метро и которое пассажиры выкидывают каждый день после использования.

Инсталляция в виде елки из использованных билетов «Единый» была создана Московским метрополитеном совместно с программой лояльности карты «Тройка» - «Город». Основная идея акции - призвать пассажиров не покупать каждый раз бумажные билеты, а пользоваться картой «Тройка» и заботиться об окружающей природе.

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