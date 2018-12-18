На юго-западе Москвы программа реновации начинается в районе Коньково

18 Дек. 11:54 2018-12-18T11:54:16+03:00

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Реновация стартовала в районе Коньково на юго-западе столицы. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин. Переселение началось из трех старых домов на улице Введенского в «стартовый» дом на Профсоюзной улице.

- Жильцы трех старых домов № 5 корп. 2, № 5 корп. 3 и № 7 оформляют необходимые документы для переезда в новый жилой дом, построенный по индивидуальному проекту на Профсоюзной, 96, корпус 1, - отметил Сергей Лёвкин. - В переселяемых домах насчитывается 258 квартир.

На первом этаже новостройки находится Центр информирования по переселению. В нем специалисты органов исполнительной власти и служб города оказывают жителям расселяемых домов необходимые консультационные услуги, помощь в оформлении документов.

Всего в программу реновации в ЮЗАО включены 520 домов. Здесь уже подобраны 38 «стартовых» площадок.

Подробнее о реновации можно узнать на официальном сайте мэра Москвы (www.mos.ru/city/projects/renovation/).

Напомним, программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В ней участвует 5171 дом, в которых под расселение идут более 350 тысяч квартир. Сейчас в них проживает около 1 миллиона москвичей. Для программы утвержден перечень из 295 «стартовых» площадок. При этом подбор дополнительных участков под строительство продолжается.

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