В Подмосковье расстреляли бездомных собак

19 Дек. 12:19 2018-12-19T12:19:41+03:00

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В подмосковном городе Лыткарино неизвестные расстреляли семью собак, которые жили в лесу. Животных обнаружила активистка Маргарита, она же пытается отыскать живодеров.

По словам девушки, животные, которых подкармливали половина городских жителей, были убиты пару дней назад.

- Пока одни кормили, другие, естественно, были против. Собаки были стерилизованы, люди провели эту процедуру за свой счет. Одно из животных было чипировано, опекуны наблюдали за ними. А утром нашли их мертвыми, ранения словно от дроби, - рассказывает Маргарита.

Всего убиты четыре собаки. Трупы видели дети, которые живут в соседних домах. Все очень расстроены. Завтра люди планируют написать заявление в полицию, чтобы стрелка отыскали и наказали по закону.

Девушка отметила, что в лесу живут много собак, но расстреляли только тех, которые подходят к людям, сообщает телеканал «360».