В Подмосковье расстреляли бездомных собак
В подмосковном городе Лыткарино неизвестные расстреляли семью собак, которые жили в лесу. Животных обнаружила активистка Маргарита, она же пытается отыскать живодеров.
По словам девушки, животные, которых подкармливали половина городских жителей, были убиты пару дней назад.
- Пока одни кормили, другие, естественно, были против. Собаки были стерилизованы, люди провели эту процедуру за свой счет. Одно из животных было чипировано, опекуны наблюдали за ними. А утром нашли их мертвыми, ранения словно от дроби, - рассказывает Маргарита.
Всего убиты четыре собаки. Трупы видели дети, которые живут в соседних домах. Все очень расстроены. Завтра люди планируют написать заявление в полицию, чтобы стрелка отыскали и наказали по закону.
Девушка отметила, что в лесу живут много собак, но расстреляли только тех, которые подходят к людям, сообщает телеканал «360».