2018-12-19T12:19:41+03:00
Происшествия

В Подмосковье расстреляли бездомных собак

Животных, которые жили в лесу возле Лыткарино, нашла активистка
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Подмосковье расстреляли уличных собакВ Подмосковье расстреляли уличных собакФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
Изменить размер текста:

В подмосковном городе Лыткарино неизвестные расстреляли семью собак, которые жили в лесу. Животных обнаружила активистка Маргарита, она же пытается отыскать живодеров.

По словам девушки, животные, которых подкармливали половина городских жителей, были убиты пару дней назад.

- Пока одни кормили, другие, естественно, были против. Собаки были стерилизованы, люди провели эту процедуру за свой счет. Одно из животных было чипировано, опекуны наблюдали за ними. А утром нашли их мертвыми, ранения словно от дроби, - рассказывает Маргарита.

Всего убиты четыре собаки. Трупы видели дети, которые живут в соседних домах. Все очень расстроены. Завтра люди планируют написать заявление в полицию, чтобы стрелка отыскали и наказали по закону.

Девушка отметила, что в лесу живут много собак, но расстреляли только тех, которые подходят к людям, сообщает телеканал «360».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В московских библиотеках покажут новогодние программы для детей
В Подмосковье подготовят 306 площадок для запуска фейерверков
Назван лучший парк Подмосковья 2018 года
В московском метро разрешат провезти 1,5-метровую живую елку бесплатно
Столичные застройщики смогут подать единую заявку на подключение к инженерным сетям
В детских больницах Москвы маленьких пациентов поздравят с Новым годом
ЦОДД напомнил водителям о серьезных пробках
В Подмосковье появится более 200 купелей к крещенским купаниям
В Москву придут сибирские морозы
На юго-западе Москвы программа реновации начинается в районе Коньково
Участники программы лояльности метро ходят за покупками с картой «Тройка»
На МКАДе реконструируют восемь развязок
В подмосковном Ногинске автоледи на иномарке сбила троих детей
Сотрудника администрации президента обокрали на 1 миллион рублей
На Московской железной дороге запустили 90 новых электричек
Количество погибших от обрушения здания в подмосковном Дзержинском возросло до трех человек