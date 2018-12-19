2018-12-19T12:30:47+03:00
Авто

ЦОДД напомнил водителям о серьезных пробках

Из-за гололеда и снегопада движение в столице будет плотное
Ася РОМАНЧУК
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Автомобилистов призвали пересесть на общественный транспортАвтомобилистов призвали пересесть на общественный транспортФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Снегопад и гололед на дороге поспособствует образованию многокилометровых пробок. В Центре организации дорожного движения автомобилистам напомнили, что дорога до пункта назначения сегодня будет занимать времени больше, чем обычно. Гораздо быстрее будет добраться до цели общественным транспортом.

- Движение будет плотное не только днем, но и вечером. Час пик растянется по времени. Причина не только в погоде, но и в увеличившимся количестве автомобилей, - рассказали РИАМО в ЦОДД.

С начала недели на городских дорогах стало на 5 процентов больше автомобилистов. Причина в том, что жители соседних регионов стали все чаще ездить в Москву, чтобы совершить крупные предновогодние покупки.

Больше всего времени потратят водители, путь которых проходи по Садовому кольцу и ТТК. Напряженная обстановка будет во второй половине дня на шоссе, которые ведут в сторону области, особенно направления в аэропорты.

По прогнозам специалистов, во второй половине декабря столица встанет в предновогодних пробках. Движение будет сильно затруднено не только в вечерние и утренние часы, а постоянно.

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