2018-12-19T15:49:35+03:00
Московская жизнь

В детских больницах Москвы маленьких пациентов поздравят с Новым годом

Дети увидят выступления артистов и получат подарки от Деда Мороза
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Дети увидят сказочные и цирковые представления, смогут поучаствовать в играхДети увидят сказочные и цирковые представления, смогут поучаствовать в играхФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Накануне Нового года во всех детских больницах Департамента здравоохранения Москвы устроят праздники для маленьких пациентов, которые вынуждены оставаться на лечении в стационаре. Дети увидят сказочные и цирковые представления, смогут поучаствовать в играх, побывать в творческих мастерских, а также получить подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

К примеру, в детской больнице № 13 имени Филатова уже выступил настоящий цирк. Юным зрителям показали праздничное шоу со сценами спектакля с участием клоунов, жонглеров, акробатов и даже четвероногих артистов. Те, кто не смог принять участие в общем празднике, получили поздравления и сладкий подарок от Деда Мороза лично.

В Морозовской детской больнице пройдет пятый юбилейный фестиваль «Зима в Морозовке». Для малышей подготовили развлекательную программу, конкурсы и мастер-классы. Художники-волонтеры распишут окна вестибюлей корпусов и палат больницы. К маленьким пациентам приедут профессиональные альпинисты в костюмах Деда Мороза. Они спустятся с крыши и лично вручат подарок каждому ребенку.

В центре психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой пройдет новогодний бал. К нему дети готовились под руководством семейного психолога на уроках бальных танцев. «Репетиции для пациентов центра - это часть терапии и своеобразный метод социализации, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы. - Во время танца ребята знакомятся, общаются, вырабатывают творческие тандемы для выступления на вечере. При подготовке к балу семейные психологи центра также устроили имидж-лабораторию. Каждый участник бала мог продумать и создать собственный бальный образ». Врачи и волонтеры будут проводить новогодние праздники для маленьких пациентов до конца января.

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московская жизнь».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В московских библиотеках покажут новогодние программы для детей
В Подмосковье подготовят 306 площадок для запуска фейерверков
Назван лучший парк Подмосковья 2018 года
В московском метро разрешат провезти 1,5-метровую живую елку бесплатно
Столичные застройщики смогут подать единую заявку на подключение к инженерным сетям
ЦОДД напомнил водителям о серьезных пробках
В Подмосковье расстреляли бездомных собак
В Подмосковье появится более 200 купелей к крещенским купаниям
В Москву придут сибирские морозы
На юго-западе Москвы программа реновации начинается в районе Коньково
Участники программы лояльности метро ходят за покупками с картой «Тройка»
На МКАДе реконструируют восемь развязок
В подмосковном Ногинске автоледи на иномарке сбила троих детей
Сотрудника администрации президента обокрали на 1 миллион рублей
На Московской железной дороге запустили 90 новых электричек
Количество погибших от обрушения здания в подмосковном Дзержинском возросло до трех человек