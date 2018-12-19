В детских больницах Москвы маленьких пациентов поздравят с Новым годом

19 Дек. 15:49 2018-12-19T15:49:35+03:00

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Накануне Нового года во всех детских больницах Департамента здравоохранения Москвы устроят праздники для маленьких пациентов, которые вынуждены оставаться на лечении в стационаре. Дети увидят сказочные и цирковые представления, смогут поучаствовать в играх, побывать в творческих мастерских, а также получить подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

К примеру, в детской больнице № 13 имени Филатова уже выступил настоящий цирк. Юным зрителям показали праздничное шоу со сценами спектакля с участием клоунов, жонглеров, акробатов и даже четвероногих артистов. Те, кто не смог принять участие в общем празднике, получили поздравления и сладкий подарок от Деда Мороза лично.

В Морозовской детской больнице пройдет пятый юбилейный фестиваль «Зима в Морозовке». Для малышей подготовили развлекательную программу, конкурсы и мастер-классы. Художники-волонтеры распишут окна вестибюлей корпусов и палат больницы. К маленьким пациентам приедут профессиональные альпинисты в костюмах Деда Мороза. Они спустятся с крыши и лично вручат подарок каждому ребенку.

В центре психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой пройдет новогодний бал. К нему дети готовились под руководством семейного психолога на уроках бальных танцев. «Репетиции для пациентов центра - это часть терапии и своеобразный метод социализации, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы. - Во время танца ребята знакомятся, общаются, вырабатывают творческие тандемы для выступления на вечере. При подготовке к балу семейные психологи центра также устроили имидж-лабораторию. Каждый участник бала мог продумать и создать собственный бальный образ». Врачи и волонтеры будут проводить новогодние праздники для маленьких пациентов до конца января.

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