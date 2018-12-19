Столичные застройщики смогут подать единую заявку на подключение к инженерным сетям

19 Дек. 17:44 2018-12-19T17:44:38+03:00

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В среду, 20 декабря, то есть с завтрашнего дня, столичные застройщики смогут подавать онлайн единую заявку на подключение объектов капитального строительства ко всем видам инженерных сетей. Услуга действует на сайте мэра Москвы (mos.ru). Об этом сегодня, 19 декабря, сообщил на встрече с журналистами руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

- С завтрашнего дня на сайте mos.ru застройщики смогут подать единую заявку на получение технических условий, заключение договоров о подключении, а также выдачу актов о технологическом присоединении к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, - рассказал Сергей Левкин. - Онлайн доступ будет открыт к услугам ОЭК, МОЭК, МОЭСК, Мосводоканала, Мосгаза, Мособлгаза.

По его словам, перечень сетевых организаций был утвержден распоряжением, подписанным мэром Москвы Сергеем Собяниным. Процедуру получения услуги максимально упростили.

- Заявитель заходит на портал мэра и правительства Москвы (mos.ru) под своим аккаунтом и заполняет единую заявку, которая состоит из общей и специальной части, - объяснил Сергей Левкин. - В общей содержатся сведения о заявителе и подключаемом объекте, в специальной - сведения, которые необходимы для предоставления услуги в зависимости от выбранных видов сетей (электричество, газ, вода, тепло). Затем информационная система автоматически разделяет единую заявку на несколько частей и направляет их в соответствующие ресурсоснабжающие организации. В рамках межведомственного электронного взаимодействия без участия заявителя, что важно, запрашиваются и получаются необходимые документы от органов исполнительной власти. На заключительном этапе - в личном кабинете на mos.ruзастройщик и сетевая организация подписывают документы электронными подписями.

В столичной мэрии уточнили, что московская инициатива может быть в будущем распространена по всей России.

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