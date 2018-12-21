2018-12-21T15:56:09+03:00
Московская жизнь

В столице старые кинотеатры превратят в культурные районные центры

Фасады зданий украсят в едином стиле
Светлана ВОЛКОВА
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За 2018 год Москомархитектура согласовала 11 проектов кинотеатров. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, среди одобренных в этом году концепций есть как реконструкция старых советских кинотеатров, так и строительство новых.

- Появление новых культурных объектов, в том числе, кинотеатров – однозначно позитивное явление для городской среды, - сказал Сергей Кузнецов. - Районные культурные многофункциональные центры разнообразят застройку и откроют новые возможности для досуга. Как говорил мэр Москвы Сергей Собянин, бывшие советские кинотеатры снова станут центрами притяжения районного масштаба и наполнятся новыми функциями.

Среди одиннадцати согласованных проектов девять касаются реконструкции советских кинотеатров. Это «Прага», «Рассвет», «Баку», «Алмаз», «Волга», «Улан-Батор», «София» и «Киргизия».

В обновленных советских кинотеатрах появится много дополнительных заведений - кафе и рестораны, магазины и продуктовые супермаркеты. Районные кинотеатры объединены общей архитектурной концепцией «кораблей». Фасады зданий облицуют керамическими панелями. Первые этажи будут полностью остекленными, с поднимающимися выше витражами над основным входом в здание.

Еще один проект - культурно-досуговый центр с кинотеатром рядом с торговым центром «Гагаринский». Здание на благоустроенной площади соединят с торговыми рядами надземным переходом. Шестиэтажное, со смотровой площадкой на крыше, строение украсят необычным фасадом - вертикально стоящими изогнутыми ламелями с мультифункциональным освещением.

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