В московских библиотеках покажут новогодние программы для детей

20 Дек. 15:31 2018-12-20T15:31:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Московские библиотеки подготовили для детей на зимние каникулы литературные представления. Со 2 по 6 января в 158 городских читальнях пройдут праздничные интерактивные программы. При этом в 22 из них устроят 46 новогодних елок. Все представления бесплатные. Главная тема - сказки Пушкина и басни Крылова. Юбилеи обоих писателей будут отмечаться в наступающем 2019 году.

- Новогодние программы в столичных библиотеках проводятся уже в третий раз, - отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. - Год назад на них побывали более 42 тысяч детей с родителями. Приглашая москвичей на праздничные представления, мы хотим напомнить, что библиотеки - это не только читальные залы, где всегда должно быть тихо. Они закладывают основу всестороннего развития ребенка, в том числе в такой игровой форме.

Одной из главных площадок новогодних литературных программ станет библиотека-читальня имени Пушкина (ул. Спартаковская, д. 9, стр. 1). К примеру, 5 января сам Александр Сергеевич вместе с супругой Натальей Гончаровой проведет в ней театрализованную экскурсию по своим сказкам «Сказке о Золотом петушке», «Сказке о рыбаке и рыбке», «Сказке о царе Салтане».

Произведения Крылова станут темой мастер-классов и викторин, которые пройдут 5 января в центральной детской библиотеке № 66 (ул. Северодвинская, д. 11, корп. 2). В частности, дети познакомятся с героями басен «Ворона и Лисица», «Волк и ягненок», «Кот и повар».

В каждом округе столицы состоится не менее двух новогодних елок. В каждом районе пройдет минимум одно интерактивное представление (раус-программа).

Расписание и регистрация на новогодние елки - на порталах mos.ru и bibliogorod.ru. Для участия в раус-программах регистрация не нужна.

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московская жизнь».