В дендропарках и заказниках Москвы пройдут новогодние экологические праздники

СЕГОДНЯ 16:11 2018-12-21T16:11:58+03:00

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С 22 декабря, то есть завтра, на всех природных территориях Москвы начинаются новогодние экологические праздники. Их проведут специалисты Мосприроды Департамента природопользования Москвы.

В программе - игры, конкурсы, мастер-классы, экскурсии. При этом посетителей столичных дендропарков и заказников не только развлекут, но и напомнят о бережном отношении к природе. Везде участие бесплатное. На мастер-классах желающие научатся делать необычные новогодние украшения из природных материалов и вторсырья. На лекциях-презентациях посетители узнают, как и чем можно помочь животным и птицам зимой. На викторинах дети и их родители познакомятся с новогодними традициями разных народов. Командные игры на эрудицию, логику и интуицию помогут узнать интересные факты о животных.

Например, в понедельник, 24 декабря, в 12.00 в «Экошколе Кусково» (ул. 3-я Музейная, д. 40, стр. 1) состоятся новогодние мастер-классы для детей от 8 лет. А в пятницу, 28 декабря, в 13.00 на территории создаваемого фаунистического заказника «Долгие пруды» (Дмитровское шоссе, 165, с. 2, от остановки общественного транспорта «Виноградово» необходимо пройти по дамбе между двух прудов) проведут экскурсию «Зачем нужна в лесу зима?». Подробная программа - на сайте Мосприроды (www.mospriroda.ru).

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