2018-12-21T16:23:28+03:00
Московская жизнь

На западе Москвы готовят к сносу пятиэтажку по программе реновации

Здание аккуратно разберут по частям
Светлана ВОЛКОВА
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В ближайшее время столичные власти планируют приступить к сносу очередной пятиэтажки по программе реновации.

- Здание находится на западе Москвы по адресу улица Красных Зорь, дом 23, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - Сейчас завершается подготовка строительной площадки и поэлементная разборка жилого дома.

Пятиэтажка относится к серии 1-515. Площадь дома составляет 2,9 тысячи квадратных метров. Снос пройдет за счет городского бюджета. Ранее на востоке столицы на улице Константина Федина снесли первую пятиэтажку программы реновации.

Напомним, программа реновации жилищного фонда Москвы утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным 1 августа 2017 года. В ней прописано расселение более 350 тысяч квартир. В программу включен 5 171 дом. Сейчас утвержден перечень из более чем 300 стартовых площадок с потенциалом строительства более 4,5 миллионов квадратных метров недвижимости во всех округах города. Жилье здесь планируется спроектировать и построить до конца 2021 года. На конец декабря 2018 года в столице всего по программе реновации уже строятся около 100 жилых домов.

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