2018-12-21T21:18:44+03:00
Общество

Самая большая кавказская халва будет приготовлена в Москве

Это событие претендует на Книгу Рекордов России
Оксана ФОМИНА
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В Москве приготовят самую большую халвуВ Москве приготовят самую большую халвуФото: Валерия Рудометова
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В воскресенье, 23 декабря, на одном из самых красивых мостов столицы – мосту Богдана Хмельницкого - семь поваров из всех регионов Северного Кавказа объединятся в единую команду и приготовят самую большую кавказскую халву. Это традиционный десерт, издавна присутствующей в меню народов Северного Кавказа.

На импровизированную кухню приглашен главный редактор Книги Рекордов России Станислав Коненко. Он должен будет зафиксировать рекорд.

Кроме собственно готовки гостей кулинарного праздника ждут выступления танцевальных коллективов Северного Кавказа и колоритная выставка-ярмарка. Перед гостями выступят артисты Северо-Кавказской эстрады, ансамбль кавказского танца «Барт», воспитанники студии танца «РиТМ», современная поэтесса Саша Ирбе со своим циклом стихов, посвященных красотам Северного Кавказа. Для юных гостей откроется анимационная зона.

После того, как рекорд будет установлен (повара соединят сотни килограмм халвы в стометровое сладкое полотно), блюдо разрежут на кусочки и вручат всем присутствующим вместе с чашкой кавказского травяного чая на основе горных трав.

Творческая программа для всей семьи на мосту Богдана Хмельницкого начнется в 13.00, фиксация рекорда - в 15.00.

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