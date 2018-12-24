В столичном метро проходят мастер-классы по моделированию елочных игрушек

СЕГОДНЯ 02:53 2018-12-24T02:53:13+03:00

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Накануне Нового года Московский метрополитен совместно с программой лояльности для держателей карт «Тройка» - «Город» провели два бесплатных мастер-класса по изготовлению елочных игрушек. Участие в них приняли более 150 пассажиров.

Предновогодние мастер-классы прошли в эти выходные в вестибюле станции метро «Тургеневская» рядом с установленной ранее елкой из использованных билетов «Единый». За четыре часа пассажиры метро освоили под руководством профессиональных педагогов изготовление игрушек в двух разных техниках. Это мраморирование пластиковых елочных шаров и создание новогодних снежинок с помощью 3D-ручки. Готовые елочные игрушки можно было забрать с собой как сувенир.

Кроме того, по инициативе Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) столичного метро мастер-классы по изготовлению елочных игрушек прошли для подопечных Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов.

Основным условием участия в мастер-классе стала регистрация в программе лояльности карты «Тройка» - «Город». В целом за полгода работы в программу лояльности карты «Тройка» вступили уже более 100 тысяч человек. Теперь они могут пользоваться различными бонусами и скидками от магазинов, аптек, ресторанов, химчисток, частных клиник, салонов красоты, кинотеатров и других партнеров программы, а также совершать бесплатные поездки в общественном транспорте. А при пополнении билета «Кошелек» на сумму от 250 рублей участники программы получают 3% от суммы пополнения. Среди партнеров программы сейчас более 6 тысяч торговых точек Москвы и Московской области. Зарегистрироваться в программе можно на сайте https://gorodtroika.ru/ или в мобильном приложении «Город».

Напомним, 14 декабря на станции «Тургеневская» Московский метрополитен совместно с программой лояльности карты «Тройка»-«Город» установил елку, собранную из использованных билетов «Единый». Для инсталляции высотой 3,5 метра потребовалось более 230 тысяч бумажных проездных. Столько одноразовых бумажных билетов за один день продается в кассах метро, и столько же пассажиры выбрасывают каждый день после поездок. С помощью акции пассажиров призывают не покупать каждый раз бумажные билеты, а пользоваться универсальной транспортной картой «Тройка». «Это удобнее, выгоднее для пассажиров и безопаснее для природы», - отметили в метрополитене.

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