В центре столицы за год отремонтируют Большой Москворецкий мост

СЕГОДНЯ 03:12 2018-12-24T03:12:25+03:00

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Ремонт и реставрация Большого Москворецкого моста в российской столице завершатся за год.

- Все работы будут завершены к декабрю следующего года, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. - При нормативе полтора года мы завершим его раньше. Работы ведутся по сжатому графику, круглосуточно. Сейчас проводится замена мостовых пролетов. Три нитки есть, четыре еще впереди.

По его словам, ремонт разделили на два этапа.

- На первом - четыре полосы закрыты, по другим четырем идет движение и в одном, и в другом направлении, - пояснил заместитель мэра. - Вторая часть работ начнется в мае.

Балки для моста производит Воронежский машиностроительный завод. «Сегодня уже половина металлоконструкций заводом изготовлена, 25% уже смонтировано», - отметил Петр Бирюков.

На время ремонта судоходное движение по Москве-реке не останавливается. «Только берем для себя «окно» примерно с середины января и до середины апреля, чтобы среднюю часть моста, судоходную, реставрировать, отремонтировать, привести в порядок», - сказал глава комплекса городского хозяйства.

При этом используется новейшая техника, включая роботизированную. «Наша задача - сохранить этот памятник нашего культурного, исторического наследия в том виде, в котором он был. Нет никаких сомнений, что с этой задачей строители справятся», - добавил Петр Бирюков.

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А В ЭТО ВРЕМЯ

Основные работы по реставрации фонтана «Годы войны» на Поклонной горе и светомузыкального фонтана в парке Горького завершились.

«Мэром города Сергеем Собяниным было определено, что фонтаны, которые на особом счету в Москве - на Поклонной горе, в парке Горького и на ВДНХ, должны быть отремонтированы. И эта работа продолжается», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Напомним, в 2017 году впервые за 50 лет в столице провели реставрацию фонтанов на ВДНХ, в том числе «Каменного цветка» и центральной фонтанной группы. Водные установки приводят в порядок зимой, чтобы к концу апреля, когда в Москве традиционно открывается сезон фонтанов, все работы завершились полностью.

«Поэтому сейчас «Гормост» проводит крупномасштабные работы по ремонту фонтанов «Дружба народов» и «Золотой колос» на ВДНХ», - пояснил глава комплекса городского хозяйства.

Специалисты ремонтируют инженерные сети и меняют фонтанные чаши. Всего сегодня в Москве насчитывается около 600 больших и малых фонтанов.