В столице "Стартап-школа МБМ" обучила за год более двух тысяч человек

СЕГОДНЯ 13:13 2018-12-24T13:13:02+03:00

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Бесплатный образовательный проект правительства Москвы "Стартап-школа МБМ" продолжает проводить 47 интенсивных обучающих курсов для начинающих предпринимателей. Каждый курс рассчитан на пять дней. Занятия проходят в столичных Центрах услуг для бизнеса и "Технограде" на ВДНХ.

- В этом году выпускниками "Стартап-школы" стали 2023 человека, - сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. - Набор слушателей на следующий год уже открыт. Подать заявку на обучение можно онлайн - на сайте ГБУ "Малый бизнес Москвы" (mbm.ru).

Под руководством ведущих бизнес-тренеров слушатели "Стартап-школы МБМ" тестируют идею своего бизнеса, разрабатывают бизнес-модель, получают знания о построении команды, маркетинге, брендинге и продажах. Предпринимателям рассказывают об особенностях законодательства и основах бухгалтерского учета, а также о городских мерах поддержки. После завершения программы слушатели получают сертификаты о прохождении обучения.

Как отмечают в столичной мэрии, по итогам опроса, проведённого в августе 2018 года, около 40% слушателей после обучения уже открыли свой бизнес, находятся в процессе открытия или планируют сделать это. По словам респондентов, найти свою нишу и разработать бизнес-модель им помогли знания, полученные в "Стартап-школе". Еще около 45% ее выпускников продолжают профессиональное обучение, посещают другие организованные правительством Москвы курсы и семинары.

Напомним, "Стартап-школа МБМ" открылась в 2017 году. Это проект столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития совместно с ГБУ "Малый бизнес Москвы".

"Малый бизнес Москвы" (mbm.ru) создано для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развития их экономического, научного, инжинирингового и инновационного потенциала.

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