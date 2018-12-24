С улиц Москвы вывезли 3 миллиона кубометров снега

СЕГОДНЯ 13:31 2018-12-24T13:31:14+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала зимы в столице выпало около 50 сантиметров снега. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

- Только за выходные дни прирост снега местами достиг 6 сантиметров, - рассказал заммэра. - Сегодня мы ожидаем еще 4 сантиметра.

По его словам, с начала сезона снегосплавные пункты столицы приняли около 3 миллионов кубометров снега. Только за последние сутки с улиц города вывезли почти 280 тысяч кубометров снега. При этом снегосплавные пункты города работают круглосуточно.

- Работы по очистке от снега улично-дорожной сети, пешеходных зон, дворов, внутриквартальных проездов в Москве ведутся в непрерывном режиме, - отметил Петр Бирюков. - Для этого используется около 8 тысяч единиц различной снегоуборочной техники.

Под особым контролем коммунальных служб находится очистка от снега двускатных кровель.

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московская жизнь».