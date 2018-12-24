Восемь тысяч полицейских будут следить за порядком в праздники в Подмосковье

СЕГОДНЯ 15:21 2018-12-24T15:21:06+03:00

Безопасность во время новогодних праздников в Подмосковье будут охранять восемь тысяч силовиков Фото: Иван ВИСЛОВ

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К новогодним праздникам на улицах Подмосковья будут усилены патрули, которые будут следит за безопасностью отдыхающих. Всего до Рождества будут нести службу восемь тысяч представителей силовых структур.

В дружины, которые будут патрулировать улицы, войдут не только полицейские, но и представители Росгвардии, казаки, сотрудники частных охранных предприятий, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кроме того, в регионе будет ограничена свободная продажа спиртного в эти дни. Особые запреты на торговлю будут введены в местах, где пройдут народные гуляния и рядом с образовательными учреждениями.

В полиции отметили, что уже уведомили муниципальные власти о соблюдении режима торговли, а они, в свою очередь, должны будут донести сведения до продавцов.

Безопасность на главной площади страны тоже будет на должном уровне. Праздничный концерт в Новый год на Красной площади в Москве начнется 31 декабря 2018 года в 22:00, при этом завершатся все гуляния в самом сердце столицы 1 января 2019 года в 02:00.