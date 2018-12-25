Карта «Тройка» появилась в виде наклеек и вкладышей

СЕГОДНЯ 09:27 2018-12-25T09:27:40+03:00

Купить ее можно за 300 и 350 рублей на стойке «Живое общение»

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Карта «Тройка», которая позволяет оплачивать проезд со скидкой, появилась в виде наклеек и вкладышей. Новинка выпущена ограниченным тиражом и купить ее можно на стойках «Живое общение», которые расположены в метрополитене и магазинах сувенирной продукции на станциях «Маяковская» и «Трубная».

Размер новых носителей почти в два раза меньше, чем у оригинальной «Тройки», но это является их преимуществом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В наше время большинство людей постоянно пользуются смартфонами и наклейку можно разместить на крышке телефона. Для этого нужно отклеить прозрачный стикер с оборотной стороны «Тройки» и приложить к корпусу телефона. Карту-вкладыш достаточно просто положить в чехол с гаджетом. Подходя к турникету вовсе не обязательно искать и доставать карту, достаточно просто приложить к сканеру мобильно устройство. Карта будет считана терминалом, и поездка спишется со счета.

Время прохода через турникеты сократится до минимального, это позволит избежать очередей.

Новинку выпустили ограниченным тиражом в 500 экземпляров – 250 наклеек и столько же вкладышей. Цена за вкладыш составляет 300 рублей, а наклейка обойдется в 350 рублей. Пополнить такой билет можно будет в кассах метрополитена и в мобильном приложении «Метро Москвы». А приобрести продукцию возможно на стойках «Живое общение» на станциях «Площадь Революции», «Арбатская», «Киевская», «Александровский сад», «Павелецкая», «Пушкинская», «Баррикадная», «Комсомольская», «Белорусская», «Парк культуры», «Курская», «Китай-город», «Сретенский бульвар», сообщает етевое издание m24.