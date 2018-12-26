В Москве новогодние ролики покажут на 50 цифровых билбордах

СЕГОДНЯ 13:16 2018-12-26T13:16:15+03:00

Поздравления будут транслировать и на фасадах домов, и на специальных экранах

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В центре Москвы в преддверии праздников на 50 цифровых билбордах покажут новогодние ролики с поздравлениями москвичей и гостей столицы. Кроме того видео будут транслировать и на медиафасадах домов №8 и 28 на улице Новый Арбат, а также здании Центрального телеграфа на Тверской улице.

Кроме того с 29 декабря на «домах-книжках» на Новом Арбате будет включена праздничная подсветка и будут транслироваться ролики с новогодней тематикой и атрибутами праздника: елочными игрушками, снежинками и фейерверком.

«Всего к Новому году архитектурно-художественная подсветка украсит более 2 тысяч объектов. Порядка 20 тысяч светильников, расположенных на 157 зданиях и мостовых сооружениях, обеспечат работу архитектурно-художественной подсветки города в праздничном режиме», - цитирует руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасана Гасангаджиева РИАМО.

Добавим, что в этом году Москву также украсят порядка трех тысяч новогодних объектов с подсветкой и трехсот праздничных елок, пишет сетевое издание m24.ru.