Около входа в парк Горького со стороны Ленинского проспекта высадили деревья

СЕГОДНЯ 15:17 2018-12-26T15:17:26+03:00

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Рядом с историческим проходом в парк Горького со стороны Ленинского проспекта завершилась высадка деревьев-крупномеров.

- Прогулочный бульвар украсили 46 деревьев - это дубы, яблони, липы и клены разных сортов, - сообщили в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы. - Все растения уже взрослые и отличаются морозо- и ветроустойчивостью, а также хорошо адаптированы к городским условиям. Деревья высаживали ночью, чтобы не нарушать дорожного движения и не создавать неудобств для горожан.

Все растения высаживаются по общей концепции благоустройства. Как и раньше, их подбирали специально для каждой улицы, учитывая облик уличного пространства. При этом смотрели и декоративность, и смену цветов листьев в разные времена года. Как объяснили в департаменте, взрослые растения, то есть деревья-крупномеры высаживались в подготовленные заранее посадочные ямы с плодородным грунтом. Перед этим на дно укладывали специальный дренажный слой из керамзита. Он защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию. Стволы укрыли тростниковой оплеткой для защиты от механических повреждений. Приствольный круг засыпали древесной щепой, чтобы утеплить корневую систему и защитить от грязи и противогололедных реагентов.

Всего до конца года на благоустроенных в 2018 году улицах будет высажено 745 деревьев, а весной 2019 года - более 19 тысяч кустарников.

Напомним, комплексное благоустройство территории исторического прохода в парк Горького с Ленинского проспекта с устройством перголы и лестничного марша завершилось этой осенью. В итоге в столице появился новый прогулочный променад длиной 290 метров. Пергола стала одним из главных элементов нового пространства. А над лестницей обустроена смотровая площадка, с которой открывается вид на парк Горького.

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