К Новому году в столице покажут праздничные видеоролики

СЕГОДНЯ 15:54 2018-12-26T15:54:30+03:00

Их разместят на 50 цифровых билбордах и медиафасадах

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С 29 декабря на «домах-книжках» на Новом Арбате включат праздничную архитектурно-художественную подсветку. При этом на фасадах прохожие увидят новогодние видеоролики с тематической анимацией, елочными игрушками, снежинками и фейерверком.

Кроме того, праздничные видео будут транслировать на 50 цифровых билбордах и на медиафасадах домов № 8 и № 28 на улице Новый Арбат, а также на здании Центрального телеграфа на Тверской улице.

- К Новому году архитектурно-художественная подсветка украсит всего более 2 тысяч сооружений, - рассказал руководитель Департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев. - Это порядка 20 тысяч светильников на 157 зданиях и мостах, более 1650 поздравительных плакатов и видеороликов в новогоднем фирменном стиле, на различных рекламных носителях, таких как билборды 3 на 6 метров - 700 штук, ситибордах - 150 штук, остановочных павильонах - 450 штук, на афишных стендах - 300 штук.

Помимо этого, уличные фонари украсили 800 световых панель-кронштейнов. Например, на фонарях на Арбате появились почти двухметровые декоративные «занавесы». А на фонарях Мясницкой улицы, Маросейки и Покровки - световые новогодние шары.

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