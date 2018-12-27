Движение на Калужско-Рижской линии метро восстановлено после сбоя

СЕГОДНЯ 09:00 2018-12-27T09:08:31+03:00

Задержка была из-за инцидента с пассажиром

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На Калужско-Рижской линии метро 27 декабря произошел сбой в движении. Пассажиры отмечали, что поезда ходят с увеличенным интервалом.

В столичной подземке подтвердили, что задержки имеют место быть. Это связано с инцидента с пассажиром, который произошел на одной из станций.

«На южном участке Калужско-Рижской линии увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром. Движение вводится в график", - сообщили в Twitter метрополитена.

Сотни пассажиров скопились на станциях. Люди рассказыват, что по громкой связи предлагается покинуть подземку и воспользоваться общественным транспортом.

Тем не менее, в течении часа движение было отлажено. Сейчас ветра работает в штатном режиме, задержек не отмечается.

11 декабря, сбой произошел сразу на двух линиях московского метро - на Замоскворецкой («зеленой») и Таганско-Краснопресненской («фиолетовой»). Проблемы в движении были вызваны поломкой дверей у нескольких поездов.